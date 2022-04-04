صحيفة: أمن الدولة الأوكراني يطرد صحفيا هولنديا من البلاد

A + A -

جردت ادارة امن الدولة في أوكرانيا الصحفي الهولندي، روبرت دولمرز، من اعتماده وقررت طرده من البلاد بسبب صور التقطها لهجوم صاروخي بالقرب من أوديسا.

أفادت بذلك صحيفة "يدرلاندز داغبلاد" الهولندية، التي كان يعمل بها هذا لمراسل الصحفي، مشيرة إلى أنها نشرت الصور صباح يوم الأحد.

أما الصحفي الهولندي روبرت دولمرز فقد لفت إلى أنه كان من أوائل الصحفيين الذين وصلوا إلى مكان الحادث ورأى بوضوح آثار الدخان.

وجرى القبض على دولمرز وترحيله من البلاد بتهمة "إفشاء أسرار الدولة"، وبحسب الختم الذي وضع على صفحات جواز سفره، فقد مُنع من دخول أوكرانيا لمدة 10 سنوات.

وصرّح رئيس تحرير الصحيفة الهولندية بعدم وجود دليل على أن دولمرز ارتكب أي خطأ، مشيرا إلى أن جمع الأخبار بشكل حر ومستقل، ضروري للحصول على معلومات موثوقة في ظروف القتال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدد أعلن في 24 فبراير عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، استجابة لطلب بالمساعدة من قادة جمهوريتي دونباس. وشدد حينها على أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية، وتتمثل الأهداف في نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية فيها.