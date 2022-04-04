الولايات المتحدة.. قتيل و11 جريحا في إطلاق نار بحفل موسيقي في دالاس

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أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل شخص وإصابة 11 آخرين بجروح في إطلاق نار في حفل موسيقي أقيم في الهواء الطلق في دالاس.

أوضحت الشرطة في بيان لها أن عناصرها استجابوا لاتصال الساعة 12:13 تقريبا، من صباح الأحد، وتوجهوا لحقل في جنوب شرق دالاس حيث أقيم حفل موسيقي.

وأشارت إلى أن تحقيقا أوليا خلص إلى أن شخصا أطلق نيران مسدس في الهواء خلال الحفل، ثم أطلق شخص آخر مجهول نيران مسدس باتجاه الحشد.

ولفتت إلى أنها عثرت قرب مسرح الحفل الموسيقي، على كيلون ديجوين غيلمور 26 عاما، ملقى على الأرض وقد أصيب بطلق ناري في رأسه.

وأضافت أن 11 شخصا آخرين أصيبوا خلال الحفل الموسيقي، وكلهم نقلوا إلى المستشفى إما على متن سيارات إسعاف أو في سيارات خاصة.

وتابعت أن شخصا واحدا يرقد في حالة حرجة بينما استقرت حالة باقي المصابين، مشيرة إلى أن 3 من المصابين كانوا من القصّر.

لم تلق السلطات القبض على أحد حيث ما زالت الشرطة تحقق للوقوف على سبب إطلاق النار.