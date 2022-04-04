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روسيا اليوم: شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

4
APRIL
2022
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روسيا اليوم: أعلنت شركة "لاتفيجاس غاز" اللاتفية أنها تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل معتبرة أن ذلك قد لن ينتهك العقوبات ضد روسيا.

 

شركة نفط أوروبية تدرس إمكانية دفع ثمن الغاز الروسي بالروبلوزير الاقتصاد السلوفاكي: إذا كان الشرط هو دفع ثمن الغاز بالروبل سنفعل ذلك
وقالت الشركة في بيانها: "في البداية إن إجراءات التسوية بالروبل الروسي لا تنتهك رسميا نظام العقوبات وهي ممكنة. تواصل الشركة الآن تحليل طريقة التسوية المقترحة من وجهة نظر قانونية ومن وجهة نظر تجارية".

 

وفي الوقت نفسه أكد رئيس مجلس إدارة الشركة أن احتياطيات "لاتفيجاس غاز" من الغاز الطبيعي كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين.

 

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

 

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل 2022.

روسيا اليوم
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