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أميركا تلغي تجربة "باليستي" بسبب التوترات النووية مع روسيا

2
APRIL
2022
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ألغى الجيش الأميركي تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات، مينيتمان 3، بعد أن كان قد أعلن في البدء إرجاءها في محاولة لتخفيف التوترات النووية مع روسيا في ظل الحرب في أوكرانيا.
 
وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد أعلنت في البدء تأجيل التجربة في الثاني من مارس بعد أن قالت روسيا إنها أعلنت حالة التأهب القصوى في قواتها النووية.
 
وقالت واشنطن في ذلك الوقت إن من المهم بالنسبة لكل من الولايات المتحدة وروسيا أن "تأخذا بعين الاعتبار الخطر الذي يمثله سوء التقدير وأن تتخذا من الخطوات ما يحد من هذه الأخطار".
 
لكن واشنطن عبرت على الملأ عن نيتها تأجيل التجربة فقط "لبعض الوقت" لا أن تلغيها.
 
وقالت المتحدثة باسم سلاح الجو آن ستيفانيك إن قرار إلغاء تجربة الصاروخ (إل.جي.إم-30جي مينيتمان 3) صدر لنفس الأسباب التي من أجلها تم التأجيل في بادئ الأمر.
 
ومن المقرر إجراء تجربة الصاروخ مينيتمان 3 المقبلة في وقت لاحق من العام الحالي.
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