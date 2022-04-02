الصين: لا نتعمد التحايل على العقوبات على روسيا

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قال دبلوماسي صيني كبير إن الصين لا تتحايل عمدا على العقوبات المفروضة على روسيا وذلك بعد يوم من عقد الصين والاتحاد الأوروبي قمة افتراضية طلب خلالها الاتحاد الأوروبي من بكين عدم السماح لموسكو بالتملص من العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال وانغ لوتونغ المدير العام للشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الصينية للصحفيين إن الصين تساهم في الاقتصاد العالمي من خلال مباشرة تجارة طبيعية مع روسيا.

عقوبات شائنة

وكان قد قال مسؤول كبير بالحكومة الصينية إن العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا صارت "شائنة" بشكل متزايد.

كما أيد نائب وزير الخارجية لي يو تشينغ موقف موسكو المتعلق بحلف شمال الأطلسي، قائلا إن الحلف يجب ألا يتوسع شرقا مما يجعل قوة نووية مثل روسيا محاصرة.

وأضاف لي في منتدى أمني في بكين "العقوبات ضد روسيا صارت شائنة بشكل متزايد"، مشيرا إلى أن المواطنين الروس يتم حرمانهم من الأصول خارج بلدهم "بدون سبب".

وتابع قائلا "أثبت التاريخ مرارا أن العقوبات لا يمكن أن تحل المشكلات. تضر العقوبات عامة الناس فقط، وتؤثر على النظام الاقتصادي والمالي ... وتزيد من سوء وضع الاقتصاد العالمي".