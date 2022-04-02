موسكو تؤكد أنها ستفتح ممراً إنسانياً في ماريوبول الجمعة

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أعلنت روسيا، (الخميس)، أنّها ستفتح (الجمعة) ممرّاً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية، الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، والتي تحاول القوات الروسية احتلالها منذ أسابيع.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «القوات المسلحة الروسية ستعيد فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا (220 كيلومتراً شمال غرب) في الأول من أبريل (نيسان) اعتباراً من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (7:00 بتوقيت غرينيتش)».

أعلنت روسيا، (الخميس)، أنّها ستفتح (الجمعة) ممرّاً إنسانياً لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الساحلية، الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، والتي تحاول القوات الروسية احتلالها منذ أسابيع.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «القوات المسلحة الروسية ستعيد فتح ممر إنساني من ماريوبول إلى زابوروجيا (220 كيلومتراً شمال غرب) في الأول من أبريل (نيسان) اعتباراً من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (7:00 بتوقيت غرينيتش)».

والوضع الإنساني كارثي في ماريوبول حيث هناك عشرات آلاف المدنيين الذين يعانون جراء الحصار والبرد ونقص الغذاء.



وقالت الحكومة الأوكرانية إنها أرسلت 45 حافلة (الخميس) لإجلاء المدنيين من ماريوبول إلى زابوروجيا، متهمة القوات الروسية بمنعها من دخول المدينة. ويتقاذف الجانبان بانتظام المسؤولية عن إحباط عمليات إجلاء المدنيين.

