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مفاوض روسي: استئناف المفاوضات الروسية - الأوكرانية عبر الفيديو

1
APRIL
2022
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استأنفت روسيا وأوكرانيا، اليوم، مفاوضات السلام عبر الفيديو، بحسب مفاوض روسي، بعدما أفادت موسكو عن ضربة جوية أوكرانية طاولت خزان وقود في غرب روسيا، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي على "تلغرام": "نواصل محادثاتنا عبر الفيديو"، وأضاف: "لم تتغير مواقفنا في شأن شبه جزيرة القرم ودونباس".

عقد المفاوضون الروس والأوكرانيون محادثات حضورية في اسطنبول الثلاثاء. وأعطت المحادثات بصيص أمل في إنهاء القتال المستمر منذ أكثر من شهر في أوكرانيا، لكن هناك مؤشرات قليلة على تراجع الهجمات على الأرض.

وفي وقت سابق اليوم، اتهم مسؤول روسي أوكرانيا بقصف خزان للوقود في مدينة بلغورود غرب روسيا مما أدى إلى "اندلاع حريق هائل".

وجاءت الضربة، وهي الأولى من نوعها إذا تأكد أنها من تنفيذ القوات الجوية الأوكرانية، في وقت تؤكد روسيا أنها تسيطر بشكل كامل على أجواء أوكرانيا.
غير أن الكرملين أعاد التأكيد أن الضربة نفذها الأوكرانيون.
وقال اليوم إن "الضربة ستعوق محادثات السلام بين البلدين".

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