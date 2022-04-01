لافروف يشيد بموقف الهند بشأن النزاع في أوكرانيا

A + A -

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة بموقف الهند تجاه النزاع في أوكرانيا فيما أجرى محادثات يرجح أن يكون هدفها حض نيودلهي على مقاومة الضغط الغربي لإدانة غزو موسكو.



وقال لافروف في نيودلهي خلال لقائه نظيره الهندي س.جايشنكار: "يرغب زملاؤنا الغربيون هذه الأيام في اختزال أي قضية دولية ذات مغزى بالأزمة في أوكرانيا... نقدر أن الهند ترى الوضع مع جميع الحقائق في الحسبان، وليس فقط بطريقة أحادية الجانب".



وأضاف متحدثًا بالإنكليزية إن "الصداقة هي الكلمة المفتاح لوصف تاريخ علاقاتنا وعلاقاتنا كانت متينة جدًا خلال عدة فترات صعبة في الماضي"