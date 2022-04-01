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"واقعة مخيفة" حدثت في سويسرا.. 5 ضحايا دفعة واحدة

1
APRIL
2022
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شهدت سويسرا "واقعة مخيفة"، يوم الخميس الماضي، بعد سقوط 5 أشخاص دفعة واحدة من الطابق السابع لإحدى البنايات.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن 5 أشخاص، من أسرة فرنسية، سقطوا واحدا تلو الآخر من علو 20 مترا، مشيرة إلى أن الحادث وقع في مدينة مونترو (غربي سويسرا).

وتابعت أن الأسرة بأكملها لقيت حتفها، باستثناء طفل مراهق، الذي ما يزال في غيبوبة منذ نحو أسبوع.

وكشف شهود عيان أنه في الصباح الباكر ليوم الخميس الماضي قفزت من شرفة المنزل، الأم وشقيقتها التوأم (41 عاما)، وبعدهما بخمس دقائق الأب (40 عاما) وابنه (15 عاما) ثم ابنته (8 سنوات).

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة تحقق في فرضية "الانتحار الجماعي"، مبرزة أنه لم يتم العثور على أي أثر لصراع أو شجار في المنزل.

وتأمل الشرطة في أن يستيقظ المراهق البالغ من العمر 15 عاما من غيبوبته ليكشف حقيقة ما حدث.

 

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