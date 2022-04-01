الولايات المتحدة تخصص مساعدات إضافية بلغت أكثر من 200 مليون دولار لأفغانستان

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أفاد رئيس المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة ستقدم لأفغانستان نحو 204 ملايين دولار كمساعدات إنسانية إضافية.

وجاء في بيان صدر عن برايس ونشر مساء أمس الخميس: "نقدم نحو 204 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية لدعم الشعب الأفغاني، يصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الانسانية المقدمة لأفغانستان 720 مليون دولار منذ أغسطس عام 2021".

وأضاف أن توزيع الأموال المقدمة سيتم عبر فروع الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية. ومن المخطط أن تستخدم هذه الأموال لشراء مياه الشرب والمواد الغذائية، وتقديم الخدمات الطبية الأساسية، ومنح السكان الأفغانيين حق اللجوء والحماية القانونية، وتقديم المساعدة في "مكافحة العنف الجنساني"، و"المساعدة في إعادة دمج النازحين والمواطنين واللاجئين العائدين إلى البلاد من الدول المجاورة".

وتابع البيان: "لا تزال الولايات المتحدة تتمسك بدعم الاحتياجات الإنسانية للشعب الأفغاني وتصر على ضرورة تنفيذ قيادة حركة طالبان لالتزاماتها الخاصة باحترام حقوق الإنسان لكل المواطنين الأفغان، بما في ذلك حق النساء الأفغانيات في التعليم".