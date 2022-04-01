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أدى انفجار في منشأة صناعية وقع يوم أمس الخميس في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إلى إصابة خمسة أشخاص، وإغلاق المدارس القريبة من الموقع.

ووقع الحادث في شارع ثيرد ستريت في مونتكلير، وسط مدينة لوس أنجلوس.

وقال مسؤول في الإطفاء للصحفيين إن بعض الإصابات نتجت عن حروق وشظايا.

سقوط جرحى إثر انفجار في منشأة صناعية بولاية كاليفورنيا الأمريكية

المصدر: تويتر

وأضاف: "نقل 4 أشخاص إلى المستشفى وتلقى شخص آخر العلاج في مكان الحادث"، مشيرا إلى "إخماد الحريق الناتج عن الانفجار".

وقالت إدارة الإطفاء، إن المنشأة تبدو وكأنها ساحة لإعادة تدوير المعادن.

من جهتها، أكدت دائرة مدارس أونتاريو- مونتكلير، أن الانفجار لم يكن له تأثير على مدارسها.