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بالصورة - "مخلوق فضائي" على الشاطئ.. واقعة تحيّر الكثيرين

1
APRIL
2022
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قال رجل أسترالي إنه عثر على جثة "مخلوق فضائي"، أثناء سيره على شاطئ في ولاية كوينزلاند شمال شرقي البلاد، الأسبوع الماضي.

ونشر أليكس تان مقطع فيديو يظهر ما قال إنه مخلوق فضائي على شاطئ كوينزلاند، وقال فيه: "لقد عثرت على شيء غريب".

وأضاف أن "هذا مثل تلك الأشياء التي نراها عندما يتحدث الناس عن أنهم عثروا على كائنات فضائية".

وقال إنه رأسه يشبه رأس أبوسوم، لكنه مختلف عن أي شيء رأيته من قبل.

وفي وقت لاحق، أبلغ وكالة "ستوري فل"، التي تتابع محتوى شبكات التواصل الاجتماعي، أن هذا الحيوان لديه يدين مثل يدي الإنسان وذيل سحلية طويل، وأنف شبيه بأبوسوم.

وذكرت شبكة "سي بي أس" الإخبارية الأميركية أن الفيديو أطلق مئات النظريات في الإنترنت لتفسير هوية جثة الكائن الملقاة على شواطئ أستراليا.

ومن النظريات المطروحة أن الحيوان هو المخلوق الأسطوري "تشوباكابرا"، أو حيوان جرابي منقرض شبيه بالكنغر.

ويقول ستيفن جونسون، الأستاذ المساعد في جامعة كوينزلاند، إن الحيوان على الأرجح هو أبوسوم متورم ومشبع بالماء، وبعدما فقد فروه.

ويضيف أن الجمجمة والأطراف تؤكد ذلك، مرجحا أن يكون الحيوان قد جرفته مياه الفيضانات إلى المحيط.

 

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