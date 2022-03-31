الرئيس بوتين يوقع مرسوم آلية سداد ثمن الغاز بالروبل للدول غير الصديقة

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوما عن آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد الى "الدول غير الصديقة"، بما فيها الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم "على العملاء في "الدول غير الصديقة"، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 نيسان 2022"، وفق ما افادت قناة "روسيا اليوم".



جاء ذلك في تصريح للرئيس الروسي اليوم خلال اجتماع حكومي عقد عن "مشاكل صناعة الطيران"، بحيث أعلن أنه وقع مرسوما حول تجارة الغاز الطبيعي مع "الدول غير الصديقة" بالروبل.



وأضاف بوتين أن روسيا "ستعتبر أن مشتري الغاز الطبيعي في الدول غير الصديقة قد خرقوا العقود المبرمة إذا رفضوا شراء الغاز الروسي بالروبل".

والقواعد الجديدة تطبق على إمدادات شركة "غازبروم" وتطاول إمدادات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب.