من جنسيات عربية.. ضبط 19 شخصا دخلوا تركيا بطريقة غير قانونية

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ضبطت السلطات التركية في ولاية كليس جنوب البلاد 7 مواطنين سوريين و12 مواطنا مغربيا في ولاية قيرقلار إيلي غربي البلاد، دخلوا تركيا بطريقة غير قانونية.

من جنسيات عربية.. ضبط 19 شخصا دخلوا تركيا بطريقة غير قانونيةتركيا: ضبط مهاجرين غير نظاميين في ولاية "وان"

وأوضحت ولاية كليس في بيان، أن "فرق الأمن تلقت إخبارا بوجود أجانب في عدد من أحياء المدينة، دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية".

وأضاف البيان، أنه "تم ضبط 7 مواطنين سوريين في إطار عمليات المداهمة، إلى جانب توقيف 3 أشخاص ساهموا في إدخالهم إلى تركيا".

وأشار البيان إلى أن "السوريين السبعة، أحيلوا إلى دائرة الهجرة في الولاية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي ولاية قيرقلار إيلي غربي البلاد، ضبطت قوات الأمن التركية 12 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية المغربية.

وعقب التحقيقات الأولية معهم، تبين أنهم "دخلوا الأراضي التركية بطريقة غير قانونية"، وأنه تم تحويلهم إلى جهة الاختصاص للتعامل معهم وفق القانون.