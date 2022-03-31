صحيفة: نجل بايدن ربما تلقّى أموالا من شركة طاقة صينية

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أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ربما على صلات مالية بشركة CEFC الصينية للطاقة، وحصل على حوالي 5 ملايين دولار منها.

وحسب الوثائق والبيانات التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الشركة الصينية والمسؤولين فيها حولوا 4.8 مليون دولار إلى جهات تحت إشراف هانتر بايدن وعمه جيمس بايدن، خلال 14 شهرا في 2017 و2018.

وفي إحدى الصفقات، يعتقد أن هانتر بايدن حصل على مليون دولار مقابل تقديمه مساعدة قانونية لباتريك هو، أحد المسؤولين الإداريين في CEFC.

وأشارت الصحيفة إلى أنها لم تعثر على أي دليل على استفادة جو بايدن من صفقات ابنه أو كان على علم بها قبل ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2020.

وكتبت الصحيفة تقول إن السفارة الصينية في الولايات المتحدة رفضت العليق على صلات شركة CEFC بالحكومة الصينية أو موضوع التعاون مع هانتر بايدن.

ورفض كذلك جيمس بايدن التعليق على الموضوع.

ويأتي ذلك على خلفية نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق تقريرا نقلا عن مصادرها، عن فتح النيابة العامة لولاية ديلاوير تحقيقا مع هانتر بايدن للاشتباه بمخالفاته الضريبية المحتملة المتعلقة بأعماله الأخرى، وخاصة مع شركة "بوريسما" في أوكرانيا.