البيت الأبيض يكشف موقف جو بايدن من "صفعة ويل سميث"

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اضطر البيت الأبيض للإجابة على عدد من الأسئلة، بالنيابة عن الرئيس الأميركي جو بايدن، حول قضية "صفعة ويل سميث"، خلال حفلة الأوسكار مساء الأحد.

وقالت مديرة الاتصالات بالبيت الأبيض كيت بيدينغفيلد: " ليس لدي أي تعليق رسمي من البيت الأبيض بشأن المشاجرة في حفل الأوسكار".

وأضافت أن الرئيس جو بايدن لم يشاهد حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، حسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر".

أصدر نجم هوليوود ويل سميث، الثلاثاء، بيانا حول الحادثة الغريبة التي شهدها حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، بعدما صفع الأميركي الكوميدي مقدم الحفل كريس روك، إثر إلقاء الأخير نكتة عن زوجة سميث.

وجاء اعتذار سميث من كريس بعد صفعه في أعقاب إطلاق الأخير لدعابة سخر فيها الممثل الكوميدي من الرأس الحليق لجيدا بينكت سميث، زوجة الممثل الهوليوودي المصابة بمرض الثعلبة.

وفتحت الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها تحقيقا رسميا في الواقعة التي حصلت مباشرة على الهواء، وأثارت ذهول الجمهور الذي كان موجودا في القاعة، والمشاهدين الذين تابعوا الحفل من منازلهم.