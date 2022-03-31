شكوك في فيديو لترمب وهو يضع كرة غولف في الحفرة بضربة واحدة

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منذ الأحد الماضي، والشكوك تنتشر من كثيرين حول العالم عبر مواقع التواصل، بأن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المعروف بهوايته للعبة الغولف، تمكن من إنزال الكرة في الحفرة الغولفية بضربة واحدة من مسافة بعيدة، وظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وهو يسحبها منها أمام شهود عيان أقبلوا إليه مهنئين.. ولكن.

أشار المشككون بكلمة "ولكن" إلى أنه لا يظهر في المقطع وهو يقوم بتسديد الكرة، بل فقط وهو يسحبها من الحفرة، لذلك اعتبروا أن لهم حقا بمطالبته بدليل شاف واف، وراح مجتمع الغولف يطالب به ويتساءل عما حدث تماما، إلى أن أصدر ترمب أمس بيانا احتوى فيه نفسه، وقال: "كثير من الناس يسألون، وسألبيكم الآن: "هذا صحيح بنسبة 100 في المائة".

ثم شرح أن المباراة أقيمت في نادي Trump International Golf Club في بالم بيتش، بولاية فلوريدا، حيث سدد الكرة وسط رياح خفيفة من مسافة 165 مترا نحو الحفرة السابعة "فاصطدمت بمكبس خماسي من الحديد، ومضت بشكل رائع، مع قطع حوالي 5 أقدام، ثم ارتدت مرتين، وبعدها مضت إلى الحفرة" فصدق الكثيرون ما قال، خصوصا أن اللاعب الشهير Ernie Els المصنف سابقا الأول باللعبة في العالم، كان بين من رأوا الرئيس يسحب الكرة من الحفرة، فهنأوه وصفقوا له.