living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"يديعوت احرونوت": لا توجد حلول سحرية لتقييد العمليات داخل الأراضي المحتلة

30
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم أنه لا توجد حلول سحرية لتقييد العمليات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكر الصحفي يوسي يهوشوع عبر يديعوت أحرونوت أن العمليات الأخيرة في بني براك وبئر السبع والخضيرة تميزت بفقدان الخوف من جانب منفذيها وتقليد الهجمات السابقة والجرأة على العمل داخل المدن واستخدام الأسلحة النارية.

واعتبر أن ما يربط بين المنفذين ليس البنية التحتية المادية أو البنية التحتية القيادية، ولكن الشبكات الاجتماعية، حيث يوجد التحريض الذي يغذي المتطرفين ويربط بينهم، فالتغريدات من غزة يشاهدونها في أم الفحم ووفي بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية.

وأضاف: "لقد مضى وقت طويل منذ أن رأينا مثل هذا الرعب في قلب المدن، فالهجمات الثلاث الأخيرة تذكرنا بالأيام الصعبة للانتفاضة الثانية، حتى في أثناء انتفاضة السكاكين لم نشهد مثل هذه الهجمات، ولهذا السبب أيضًا علينا أن نعترف أن مثل هذه الموجة من الهجمات ليس لها حلاً سحرياً".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد عنوان يمكن مهاجمته بقوة مثل غزة أو مخيمات اللاجئين في المناطق، ومن الصعب جدًا جبي ثمن، ولا توجد روافع ضغط على العدو لأنه من الصعب تحديده أو تعريفه.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout