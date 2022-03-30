"يديعوت احرونوت": لا توجد حلول سحرية لتقييد العمليات داخل الأراضي المحتلة

A + A -

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم أنه لا توجد حلول سحرية لتقييد العمليات الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وذكر الصحفي يوسي يهوشوع عبر يديعوت أحرونوت أن العمليات الأخيرة في بني براك وبئر السبع والخضيرة تميزت بفقدان الخوف من جانب منفذيها وتقليد الهجمات السابقة والجرأة على العمل داخل المدن واستخدام الأسلحة النارية.



واعتبر أن ما يربط بين المنفذين ليس البنية التحتية المادية أو البنية التحتية القيادية، ولكن الشبكات الاجتماعية، حيث يوجد التحريض الذي يغذي المتطرفين ويربط بينهم، فالتغريدات من غزة يشاهدونها في أم الفحم ووفي بلدة يعبد في شمال الضفة الغربية.

وأضاف: "لقد مضى وقت طويل منذ أن رأينا مثل هذا الرعب في قلب المدن، فالهجمات الثلاث الأخيرة تذكرنا بالأيام الصعبة للانتفاضة الثانية، حتى في أثناء انتفاضة السكاكين لم نشهد مثل هذه الهجمات، ولهذا السبب أيضًا علينا أن نعترف أن مثل هذه الموجة من الهجمات ليس لها حلاً سحرياً".

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا يوجد عنوان يمكن مهاجمته بقوة مثل غزة أو مخيمات اللاجئين في المناطق، ومن الصعب جدًا جبي ثمن، ولا توجد روافع ضغط على العدو لأنه من الصعب تحديده أو تعريفه.