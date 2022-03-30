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بالصور الكشف عن "أوراق غش" في خطاب بايدن خشية زلّات جديدة

30
MARCH
2022
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عربي 21 - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن استعمال الرئيس الأمريكي جو بايدن "أوراق غش" كما وصفتها، يحملها الأخير في يده خلال خطابه الأخير، خشية من وقوعه مجددا بزلة لسان قد تسبب له الحرج.
 
وأفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن بايدن حمل "ورقة غش" تضمنت إجابات جاهزة حول السبب الذي جعل تصريحاته السابقة توحي بأنه يدعم تغيير النظام في روسيا.
 
إلا أن كاميرات وسائل الإعلام الأمريكية لم ترحمه، واستطاعت أن تصور أوراقه هذه لتوقعه بالحرج الذي حاول الهروب منه.
 
وطلب عدد من المراسلين الذي حضروا المؤتمر الصحفي الذي عقد الاثنين الماضي في البيت الأبيض، من بايدن، التعليق على التصريح الذي قال فيه: "لا يمكن لهذا الرجل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) أن يبقى في السلطة".
 
وكشفت الصور المتلقطة الأسئلة المتوقعة والإجابة عليها، ومن بينها (السؤال المتوقع): "إذا لم تكن تدافع عن تغيير النظام، فماذا تقصد؟ هل يمكنك التوضيح؟"، لتكون الإجابة المعدة سلفا: "كنت أعبر عن الغضب الشخصي الذي أشعر به تجاه تصرفات هذا الرجل.. لم أكن أدعو إلى تغيير في السياسة".
 
وجاء في البطاقات أيضا سؤال مطول عن حلف "الناتو"، ورد موجز من بايدن وفيه: "لا، لم يكن الناتو أكثر اتحادا من أي وقت مضى"، وهو التصريح الذي استخدمه بالفعل في المؤتمر الصحفي.
 
يشار إلى أن بايدن الذي يبلغ من العمر 79 عاما، تعرض مرارا منذ تسلمه السلطة، إلى مواقف محرجة، بسبب زلات لسانه، بين تصريحات لم يقصد معناها وأخرى أخطأ فيها بأسماء قادة ودول وحتى مسؤولين في إدارته.
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