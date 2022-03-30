جيش كوريا الجنوبية ينفذ اختبارا ناجحا لقذيفة فضائية

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قالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إن الجيش الكوري الجنوبي، نفذ بنجاح أول إطلاق تجريبي لمقذوف فضائي يعمل بالوقود الصلب.

وذكرت الوزارة، أن المقذوف من تصميم وإنتاج كوريا الجنوبية.

وأضافت الوزارة في بيانها: "في يوم 30 مارس، قام مركز أبحاث الدفاع، بحضور وزير الدفاع وشخصيات رئيسية أخرى، بتنفيذ أول عملية إطلاق ناجحة تهدف إلى اختبار أداء قذيفة فضائية تعمل بالوقود الصلب من تصميم كوريا الجنوبية".

وأشار البيان إلى أن آخر مرة أجريت فيها الاختبارات المتعلقة بأنظمة المحركات التي تعمل بالوقود الصلب، كانت في يوليو 2021.