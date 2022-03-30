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الرئيس الكولومبي يرفع المكافأة مقابل احتجاز منظم هجوم بوغوتا إلى 1,3 مليون دولار

30
MARCH
2022
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أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أمس الثلاثاء، أنه يرفع المكافأة مقابل احتجاز المنظم المزعوم للعمل الإرهابي قرب مركز للشرطة في بوغوتا، مما أسفر عن مقتل طفلين، إلى 1,3 مليون دولار.
 
وكتب دوكي في صحفته على "تويتر": "نكافح الإرهاب، نواجهه بدون أي شروط ونحن متحدون كدولة. وتم أثناء الجلسة الطارئة لمجلس الأمن اتخاذ قرار حول زيادة المكافأة مقابل احتجاز جون ميتشاس إلى 5 مليارات من بيسو الكولومبي (ما يعادل حوالي 1,33 مليون دولار أمريكي) وتشديد ضوابط الدخول والخروج على حدود بوغوتا وزيادة دوريات الشرطة خلال الانتخابات".
 
وتدل المعلومات المتوفرة لدى السلطات الكولومبية على أن منظم العمل الإرهابي الأخير في بوغوتا هو هافيير ألونسو فيلوسا هارسيا (39 عاما) المعروف بلقب جون ميتشاس وهو واحد من زعماء أنصار المنظمة المتمردة السابقة "القوات المسلحة الثورية لكولومبيا". وترى السلطات أنه قد يختبئ في فنزويلا. وكانت تقترح مكافأة بقيمة 300 مليون بيسو (حوالي 80 ألف دولار) مقابل أي معلومات حول تواجد منفذي الهجوم.
 
ووقع انفجار قرب مركز للشرطة جنوب العاصمة بوغوتا ليل الأحد. وأدى الانفجار إلى كسر النوافذ في 66 مبنى، ومقتل طفلين، ونقل 17 شخصا آخر إلى المستشفيات. ووصفت سلطات الجمهورية الحادث بأنه عمل إرهابي.
روسيا اليوم
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