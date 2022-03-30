"لنركض معا في بيونغ يانغ".. كوريا الشمالية تروج لمنتجاتها السياحية رغم الحدود المغلقة

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بينما تبقي كوريا الشمالية على إغلاق حدودها بسبب جائحة فيروس كورونا منذ أكثر من عامين، نشرت سلطات البلاد مؤخرا مقالات تروج لمنتجاتها السياحية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادر اليوم الأربعاء أنه تم نشر مقالات تروج لحدث "ماراثون بيونغ يانغ"، وسياحة التبادل الثقافي لكبار السن بين كوريا الشمالية والصين، في 22 مارس في الموقع الإلكتروني "سياحة جوسون" الذي تديره إدارة السياحة الوطنية بمجلس الوزراء بكوريا الشمالية.

وقال الموقع إن حدث "ماراثون بيونغ يانغ" هو الماراثون الأعلى مستوى في كوريا الشمالية، ويشارك فيه الآلاف من الرياضيين المحليين والدوليين، من بينهم حوالي ألف رياضي من عشرات الدول والمناطق في جميع أنحاء العالم، أوائل شهر أبريل سنويا.

وشجع الموقع المشاركة في الحدث، قائلا "لنركض معا في بيونغ يانغ، عاصمة جوسون ذات التاريخ الطويل، وسط هتافات الجماهير، مع الاستمتاع بحيوية وفرحة الشباب"، ونشر عنوان البريد الإلكتروني لوكالة السفر "كوريو تور" وعنوان موقعها الإلكتروني.

وفي المقال الترويجي لـ "سياحة التبادل الثقافي لكبار السن بين كوريا الشمالية والصين"، قال الموقع إنه يوما بعد يوم، تصبح أنشطة البرنامج أكثر تنوعا ويتوسع حجمه ويكتسب إقبالا كبيرا.

ومع ذلك، لم يتضمن المقالان الترويجيان أي جدول زمني محدد. وليس من المؤكد ما إذا كانت هذه المقالات قد تم نشرها وفقا لخطة استئناف سياحة معينة، أو نشاط ترويجي من حيث المبدأ، ولكن يبدو الأخير أكثر احتمالا حاليا، حسب "يونهاب".

ومنذ عام 1981، أقامت كوريا الشمالية "ماراثون بيونغ يانغ" للاحتفال بعيد ميلاد كيم إيل-سونغ كل أبريل، لكنها ألغت الحدث لمدة 3 سنوات متتالية منذ عام 2020 مع تفشي فيروس كورونا.