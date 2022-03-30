living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

في يوم "فوضى الكونغرس".. اختفاء ساعات من مكالمات ترامب

30
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
ذكرت تقارير إعلامية، يوم الثلاثاء، أن لجنة مجلس النواب الأميركي التي تحقق بشأن حادثة اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، فوجئت بعدم وجود السجلات المتعلقة بنحو سبع ساعات من مكالمات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في ذلك اليوم.
 
وشهد مبنى الكونغرس، أعمال عنف غير مسبوقة في السادس من يناير 2021، عندما قام أنصار ترامب باقتحام المكان، احتجاجا على تصديق مجلسي النواب والشيوخ على فوز الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، وسط اتهامات من الرئيس المنتهية ولايته، وقتئذ، بتزوير نتائج الانتخابات.
 
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة"سي بي إس نيوز"، فإن سجل المكالمات تنقص منه ست ساعات و37 دقيقة.
 
ويأتي الكشف عن اختفاء وثائق بشأن ساعات من المكالمات الهاتفية للرئيس الأميركي السابق، بينما قام البيت الأبيض، مؤخرا، بتسليم السجل للجنة من مجلس النواب تحقق بشأن أحداث الكونغرس.
 
وذكر المصدران أن الوثائق التي حصلت عليها اللجنة لا تضم أي بيانات بشأن المكالمات التي أجريت على مدى 457 دقيقة كاملة، بين 11:17 من صباح السادس من يناير 2021 إلى 06:54 من مساء اليوم، أي الفترة التي شهدت اقتحام الكونغرس.
 
وهذه المكالمات "المختفية" أعقبت خطابا ألقاه ترامب أمام عدد من أنصاره في العاصمة واشنطن، وقيل إنه كان تحريضا لهم على القيام باقتحام الكونغرس، بذريعة أن الديمقراطيين قد سرقوا منهم الانتخابات وتلاعبوا بالنتائج.
 
وتشير التقارير إلى أن ترامب تحدث إلى عدد من المشرعين الجمهوريين خلال فترة اقتحام الكونغرس التي سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.
 
وتحدثت المصادر أيضا عن إجراء ترامب مكالمات مع ثمانية أشخاص في صباح 6 يناير 2021، كما تحدث إلى نحو عشرة آخرين في المساء.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout