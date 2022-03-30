ترامب يدعو بوتين الى الكشف عن معلومات حول نجل بايدن

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دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الى الكشف عن أي معلومات مسيئة قد تكون لديه بشأن هانتر نجل الرئيس جو بايدن.

يعود الرئيس السابق بذلك الى اتهامات كررها عدة مرات خصوصا خلال حملته للانتخابات الرئاسية عام 2020 ونفاها هانتر.



وكان هانتر بايدن هدفا منتظما لدونالد ترامب. انتقد معسكر الرئيس السابق نجل بايدن تكرارا بان له مصالح اقتصادية في أوكرانيا والصين في وقت كان والده نائبا للرئيس السابق باراك اوباما (2009-2017).



وفي مقابلة بثت خلال برنامج على "Real America's Voice"، أكد ترامب ان زوجة رئيس بلدية لموسكو قدمت 3,5 مليون دولار لهانتر بايدن و"عائلته".



وقال ترامب: "هذا كثير من المال. أعطته 3,5 مليون دولار وأعتقد ان بوتين قد يكون لديه الرد على هذا الأمر. أعتقد أن عليه كشفه علنا".



وأضاف: "أعتقد أنه علينا معرفة هذا الرد".