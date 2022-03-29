واشنطن تنفي شن هجمات إلكترونية ضد موسكو

A + A -

نفى البيت الأبيض شن الحكومة الأميركية هجمات إلكترونية ضد روسيا لسرقة البيانات الشخصية ونشر معلومات مضللة عن الجيش الروسي، واصفا هذه الأنباء بأنها "معلومات كاذبة ومضللة".

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إميلي هورن، إن "هذه المزاعم كاذبة".

وأضافت: "الحكومة الأميركية لم تشارك في النشاط الذي وصفته روسيا"، مشيرة إلى أن "تصريحات موسكو تصل إلى حد التضليل".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان الثلاثاء، أن "الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في حلف الناتو دربوا قراصنة أوكرانيين"، مشيرة إلى أنها "محاولة من أوكرانيا لتجنيد قراصنة دوليين".