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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو تطالب سلطات كييف بالإفراج عن موظفي "روس أتوم".

وأضافت زاخاروفا، في إيجاز صحفي: "لقد نشأ وضع صارخ مع أربعة موظفين روس يعملون في شركة تابعة لوكالة الطاقة الذرية الروسية- روس أتوم. توجه المذكورون إلى المحطة الكهروذرية في مقاطعة ريفنا في أوكرانيا لتسليم شحنة خاصة إلى هذه المحطة وفقا للالتزامات التعاقدية".

وتابعت الدبلوماسية القول: "نطالب الجانب الأوكراني بالإفراج عن مواطنينا وتأمين عودتهم الآمنة إلى روسيا".

واختتمت زاخاروفا بالقول: "ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساعدة في هذا الأمر".

المصدر: نوفوستي