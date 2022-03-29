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بوتين وماكرون بحثا نتائج مفاوضات إسطنبول ومدفوعات الغاز الروسي بالروبل

29
MARCH
2022
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أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية في ضوء الجولة الأخيرة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول.

وجاء في بيان الكرملين: "أطلع بوتين ماكرون عن سير تقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين، بما في ذلك عن مدينة ماريوبول".

وأضاف: "تم التأكيد على أنه لتسوية الوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المتطرفين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم".

وتابع: "تطرق الرئيسان إلى قرار التحول إلى الدفع بالروبل مقابل الغاز من روسيا، ولاسيما إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأصدر الرئيس الروسي بوتين في وقت سابق تعليمات بتحويل مدفوعات إمدادات الغاز للدول غير الصديقة إلى روبل.

وقال إن "روسيا سترفض قبول الدفع مقابل مثل هذه العقود بالعملات المعرضة للخطر، بما فيها الدولار واليورو. يجب على الجهات المعنية الروسية صياغة آلية لذلك حتى الـ31 من مارس الجاري".

من جهته، أعلن قصر "الإليزيه" أن الرئيس الفرنسي أخبر بوتين بأنه "من المستحيل تسديد قيمة الغاز الروسي بالروبل".

روسيا اليوم
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