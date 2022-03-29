living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

من دون مصافحة.. انطلاق مفاوضات إسطنبول بين روسيا وأوكرانيا

29
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت وسائل إعلام تركية انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، الثلاثاء، الساعية لوقف الحرب الدائرة بين البلدين على الأراضي الأوكرانية.
 
وذكر التلفزيون الأوكراني أن المحادثات بدأت "من دون أن يتصافح أعضاء الوفدين"، حيث كان هناك "ترحيب بارد".
 
وقال ميخائيلو بودولياك المستشار السياسي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "تويتر"، إن الوفود ستبحث "البنود الأساسية لعملية التفاوض. تعمل الوفود بشكل متواز على مناقشة مجموعة كاملة من القضايا الخلافية".
 
وتستضيف إسطنبول جولة جديدة من المحادثات المتعثرة بين روسيا وأوكرانيا، الثلاثاء، حيث ساد الجمود الموقف على الأرض، مع تبادل الجانبين السيطرة على بلدة في الشرق وإحدى ضواحي العاصمة.
 
وقبيل انطلاق المفاوضات، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إحراز تقدم في إسطنبول سيمهد الطريق أمام لقاء بين الرئيسين فلاديمير بوتن وفولوديمير زيلينسكي.
 
وأكد أردوغان أن لكل من روسيا وأوكرانيا "مخاوف مشروعة"، دفعت النزاع بين البلدين إلى الحرب.
 
وأعلن زيلينسكي في وقت متأخر من الإثنين، استعادة القوات الأوكرانية مدينة إيربين شمال غربي كييف من القوات الروسية التي تعيد تنظيم صفوفها لاستعادة السيطرة على المنطقة.
 
وقال زيلينسكي في خطاب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "لا يزال يتعين علينا القتال وعلينا أن نتحمل. لا يمكننا التعبير عن مشاعرنا الآن. لا يمكننا رفع سقف توقعاتنا، ببساطة حتى لا نحترق".
 
كما تحدث الرئيس الأوكراني عن استعداد بلاده لإعلان حيادها كما طالبت موسكو، في تصريحات قد تؤدي الى بعض التقدم في المفاوضات.
 
والأحد لمح زيلينسكي إلى أن التسوية قد تكون ممكنة بشأن "قضية دونباس المعقدة"، وهي المنطقة المتنازع في شرق البلاد.
 
ومن غير الواضح كيف يمكن التوفيق بين ذلك وبين موقفه بأن "سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية أمران لا ريب فيهما".
 
ولطالما طالبت روسيا أوكرانيا بالتخلي عن مساعيها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي تعتبره موسكو تهديدا.
 
وشدد زيلينسكي على حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية خاصة بها في إطار أي صفقة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout