هل سُمم أبراموفيتش؟

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تفاصيل مثيرة من مفاوضات روسيا وأوكرانياتحدثت تقارير إعلامية عن تعرض الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش وأشخاص آخرين منخرطين، بشكل غير رسمي في المفاوضات الروسية الأوكرانية الساعية لوقف الحرب، للتسميم خلال إحدى جولات المحادثات.

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" وموقع "بيلنجكات" المتخصص في الصحافة الاستقصائية، إلى أن حادثة التسميم وقعت عقب محادثات عقدت بين الطرفين.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن أبراموفيتش مالك نادي تشلسي الإنجليزي والرجل المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كان يشارك في مفاوضات غير رسمية أوائل مارس الجاري، عندما بدأ يشعر بالمرض.

وبحسب المصدر، فإن النائب الأوكراني رستم أوميروف كان أيضا مشاركا في المفاوضات، وغادر فيما بعد إلى بولندا، وشعر مع مشاركين آخرين بالأعراض ذاتها، ثم نقلوا إلى إسطنبول حيث تلقوا العلاج هناك.

ووفق تقرير "بيلنجكات"، فإن أبراموفيتش تعرض لمشاكل في الرؤية لساعات بعد تسممه، وعولج في تركيا مع أوميروف وآخرين.

وقال التقرير إن 3 ممن حضروا جولة المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بين يومي 3 و4 مارس، عانوا أعراضا تتفق مع التسمم بمواد كيميائية.

وأضاف أن "الذين عانوا الأعراض كانوا 3 أشخاص، وقد تناولوا الشوكولا والماء فقط، في الساعات التي سبقت ظهور الأعراض".

لكن التقرير ذكر أن مسؤولا أميركيا تحدث لـ"رويترز" مستبعدا فرضية التسميم العمد، بناء على معلومات استخباراتية.

وكشف المسؤول، الإثنين، أن ما يعتبر أدلة حول تلك الحادثة لا تشير إلى وقوع التسميم.

وتعليقا على التقرير، قال المتحدث باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "هناك الكثير من التكهنات في الوقت الحالي، ونوصي باتباع المعلومات الرسمية فقط".