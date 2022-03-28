توتر وأعمال شغب عقب مقتل رجل برصاص الشرطة في فرنسا

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شهدت بلدية سيفران (سين سانن دوني) في فرنسا، توترات كبيرة بعد أن قتل رجل برصاص شرطي كان يحاول اعتقاله يوم السبت أثناء تفتيشه.

وبحسب "BFMTV"، شهدت المنطقة إلقاء للمقذوفات، وإحراق حاويات القمامة، كما تم الإبلاغ عن استخدام الألعاب النارية، حيث تم نشر المزيد من أفراد الشرطة في المدينة.

وتسببت أعمال الشغب هذه باشتعال النيران في عدة سيارات من بينها حافلة وجدت متفحمة تماما، إذ كان على رجال الإطفاء التدخل عدة مرات خلال الليل للتعامل مع هذه الحرائق.

وتأتي حلقة التوتر هذه بسبب مقتل رجل يوم السبت برصاص شرطي على أطراف بلديتي سيفران وأولني سو بوا، حيث كان الرجل البالغ من العمر 32 عاما يقود سيارة مسروقة عندما أوقفته الشرطة، وفي ظروف لم يتم تحديدها بعد، فتح أحد الضباط النار على السائق الذي أصيب برصاصة قاتلة، في حين تم فتح تحقيق في القضية، كما أطلق عمدة سيفران، ستيفان بلانشيت، في نهاية هذا الأسبوع، دعوة إلى الهدوء.