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نيوزيلندا تنتقد الاتفاقية الأمنية بين الصين وجزر سليمان

28
MARCH
2022
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قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن، إن إبرام الاتفاقية الأمنية بين جزر سليمان والصين، سيؤدي إلى عسكرة منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقد يصبح مشكلة جدية للدول الأخرى.
 
وشددت رئيسة وزراء نيوزيلندا، على أن المعطيات المتوفرة حول الاتفاقية الأمنية المرتقبة بين هونيارا وبكين، تثير القلق الشديد لدى بلادها.
 
وأضافت أرديرن، في حديث لراديو نيوزيلندا: "نحن نرى في مثل هذه الأعمال عسكرة محتملة للمنطقة، ونعتقد أنه لا توجد أسباب، من وجهة نظر أمن المحيط الهادئ، لوجود [قوات الأمن الصينية في أراضي جزر سليمان]".
 
وأشارت رئيسة وزراء نيوزيلندا، إلى أن بلادها وكذلك أستراليا تعتبران تطوير وتعزيز العلاقات بين جزر سليمان والصين "مشكلة جدية".
 
ونوهت بأن نيوزيلندا وأستراليا، تملكان قوات كافية لمساعدة جزر سليمان ولذلك لا حاجة إلى آليات عسكرية جديدة تضمن استقرارها.
 
وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الخارجية الأسترالية أيضا بيانا، أعربت فيه عن قلقها بشأن تعزيز التعاون الدفاعي بين هونيارا وبكين.
روسيا اليوم
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