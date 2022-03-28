living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اليابان.. ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزر أوغاساوارا

28
MARCH
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية اليابانية ثوران بركان تحت الماء في منطقة جزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.
 
ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية، ارتفع الدخان بعد ثوران البركان إلى مسافة تتراوح ما بين 5.5 و7 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.
 
وأصدرت الوكالة تحذيرا للسفن التي قد تكون في منطقة الخطر بسبب احتمال تكوين تراكمات من الخفاف.
 
وثار البركان تحت الماء في منطقة أوغاساوارا في أغسطس الماضي، وأصبح الأكبر في اليابان منذ عام 1914، عندما اندلع بركان ساكوراجيما في جزيرة كيوشو.
 
ووفقا للخبراء، سقط ما بين 300 مليون إلى 1 مليار طن من الصهارة في مياه المحيط الهادئ بالقرب من أوغاساوارا، مما أدى إلى تكوين تراكمات الخفاف، والذي قطع محافظات أوكيناوا وبعض المناطق الأخرى في اليابان على ساحل المحيط الهادئ، مما تسبب في إعاقة حركة الشحن البحري والصيد.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout