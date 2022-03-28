اليابان.. ثوران بركان تحت الماء بالقرب من جزر أوغاساوارا

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أعلنت إدارة الأرصاد الجوية الوطنية اليابانية ثوران بركان تحت الماء في منطقة جزر أوغاساوارا في المحيط الهادئ على بعد ألف كيلومتر جنوب العاصمة طوكيو.

ووفقا لبيانات الأقمار الصناعية، ارتفع الدخان بعد ثوران البركان إلى مسافة تتراوح ما بين 5.5 و7 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر.

وأصدرت الوكالة تحذيرا للسفن التي قد تكون في منطقة الخطر بسبب احتمال تكوين تراكمات من الخفاف.

وثار البركان تحت الماء في منطقة أوغاساوارا في أغسطس الماضي، وأصبح الأكبر في اليابان منذ عام 1914، عندما اندلع بركان ساكوراجيما في جزيرة كيوشو.

ووفقا للخبراء، سقط ما بين 300 مليون إلى 1 مليار طن من الصهارة في مياه المحيط الهادئ بالقرب من أوغاساوارا، مما أدى إلى تكوين تراكمات الخفاف، والذي قطع محافظات أوكيناوا وبعض المناطق الأخرى في اليابان على ساحل المحيط الهادئ، مما تسبب في إعاقة حركة الشحن البحري والصيد.