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أوكرانيا تطالب بنزع السلاح من المنطقة حول محطة تشرنوبيل

28
MARCH
2022
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طالبت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشتشوك، مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات فورية لجعل المنطقة المحظورة حول محطة تشرنوبيل النووية خالية من الأسلحة وكذلك إرسال بعثة خاصة للحيلولة دون أي تكرار لحادث تشرنوبيل نتيجة تصرفات القوات الروسية.
 
وقالت فيريشتشوك إن القوات الروسية تعمل على "إضفاء طابع عسكري" على المنطقة المحظورة حول المحطة التي شهدت أسوأ حادث نووي مدني في العالم عام 1986.
 
وزعمت المسؤولة الأوكرانية أن القوات الروسية تنقل كميات كبيرة من الأسلحة القديمة والتي لم تخضع للصيانة الجيدة مما قد يتسبب في إلحاق أضرار بوعاء الاحتواء الذي شيد حول المفاعل الرابع المحطم بالمحطة لمنع انتشار المواد المشعة في البيئة.
 
وقالت فيريشتشوك على حسابها على تيليغرام "في سياق الأمان النووي تمثل التصرفات غير المسؤولة وغير المهنية للجنود الروس تهديدا خطيرا للغاية ليس فقط لأوكرانيا ولكن لمئات الملايين من الأوروبيين".
 
وأوضحت أن أي أضرار تلحق بوعاء الاحتواء الذي تم تشييده بتمويل أوروبي "ستؤدي حتما إلى انبعاث كمية كبيرة من الغبار المشع والتلوث في الغلاف الجوي ليس في أوكرانيا فحسب ولكن أيضا في البلدان الأوروبية الأخرى".
 
وقالت إن روسيا "تتجاهل هذه المخاطر" من خلال الاستمرار في نقل الأسلحة في مناطق قريبة من المحطة.
 
ونفت روسيا في السابق أن تكون قواتها تعرض المنشآت النووية داخل أوكرانيا للخطر.
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