بعد تصريحات بايدن عن بوتين… ماكرون يحذر من التصعيد!

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حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من التصعيد اللفظي مع روسيا، بعد وصف الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بـ”الجزار”.

وأوضح ماكرون في مقابلة مع قناة فرانس 3 اليوم الأحد أنّ “التصعيد الكلامي يتنافى مع مساعي التهدئة التي تسير عبر القنوات الدبلوماسية، من أجل وقف الصراع الروسي الأوكراني”.

واشار الى أنّ مهمته تتمثل في “تحقيق وقف إطلاق النار أولاً ثم الانسحاب الكامل للقوات الروسية بالوسائل الدبلوماسية من الأراضي الأوكرانية، مضيفاً أنه “لتحقيق ذلك، لا يمكننا التصعيد بالأقوال أو الأفعال”.

الى ذلك، أكد ماكرون أنه سيتحدث مع بوتين غداً الاثنين أو بعده لتنظيم عملية إجلاء من مدينة ماريوبول في أسرع وقت ممكن.