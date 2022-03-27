متحدّث الرئاسة التركية: إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا فمن سيتحدث معها في نهاية المطاف؟

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ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، تعليقًا على الأزمة في أوكرانيا، أنّه “إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا، فمن سيتحدث معها في نهاية المطاف”.

ولفت، خلال كلمة له في “منتدى الدوحة”، في قطر، إلى أنّ “الأوكرانيين بحاجة إلى الدعم بكل الوسائل الممكنة، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم. لكن يجب الاستماع إلى الموقف الروسي بطريقة أو بأخرى”، حتى يمكن تفهّم شكاوى موسكو، إن لم يكن مبرراتها.

وبدأت القوات الروسية، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، بهدف “نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية” بحسب تعبير الجانب الروسي، في 24 شباط الماضي، بناء على أمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلبية لطلب دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا، لإنهاء “اعتداءات” قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.