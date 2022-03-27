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بلينكن: الولايات المتحدة وإسرائيل "ملتزمتان" منع إيران من امتلاك سلاح نووي

27
MARCH
2022
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده وإسرائيل "ملتزمتان" بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي رغم الخلافات بشأن  إحياء الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية. 

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد في القدس المحتلة: "عندما يتعلق الأمر بما هو أهم، فنحن على توافق تام، كلانا ملتزم ومصمم على ضمان عدم امتلاك إيران ابدا سلاحا نوويا". 

وأضاف وزير الخارجية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن "العودة إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل هي أفضل طريقة لإعادة تقييد برنامج إيران النووي كما كان عليه قبل خروجه عنها إثر انسحاب الولايات المتحدة منه" في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في العام 2018. 

من جهته، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى "خلاف حول البرنامج النووي ونتائجه" مع واشنطن "ولكن بيننا حوار منفتح وصادق". 

وتابع: "ستعمل إسرائيل والولايات المتحدة معا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، لكن إسرائيل ستفعل ما تراه ضروريا لوقف البرنامج النووي الإيراني". 

ووفقا للبيد فإن "التهديد الإيراني ليس نظريا، الإيرانيون يريدون تدمير إسرائيل، لن ينجحوا ولن نسمح لهم بذلك"، على ما اوردت" وكالة الصحافة الفرنسية". 

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