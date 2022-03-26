بايدن: بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة.. وهكذا ردّ الكرملين

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وصف الرئيس الأميركي جو بايدن النزاع في أوكرانيا بأنه "فشل استراتيجي" لروسيا، مؤكدا أن الشعب الروسي "ليس عدونا"، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية"

وقال بايدن من القلعة الملكية في العاصمة البولندية وارسو: "لا شكّ في أن هذه الحرب أصبحت فشلًا استراتيجيًا لروسيا". وأضاف، متوجّها إلى الشعب الرو:سي "أرفض تصديق فكرة أنكم تقبلون بقتل أطفال وأجداد أبرياء أو أنكم تقبلون بقصف روسي لمستشفيات ومدارس ومستشفيات توليد"، مشددا على ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكن أن يظل في السلطة"، كما نقلت وكالة "رويترز".

وقال ان "القوات الأميركية موجودة في أوروبا للدفاع عن الحلفاء بحلف الأطلسي وليس الاشتباك مع القوات الروسية".

بالمقابل ردّ المتحدث باسم الكرملين تعليقا على كلمة بايدن بأن "القرار ليس بيد بايدن والرئيس الروسي ينتخبه الروس".