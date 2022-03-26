مصدر إيراني ينفي نبأ الاتفاق السري بين طهران وموسكو

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نفى مصدر رفيع المستوى في الخارجية الإيرانية نبأ الاتفاق السري بين إيران وروسيا، متهما أجهزة الأمن الغربية بالترويج لمثل هذه الأخبار في إطار حرب نفسية.



جاء ذلك ردا على تقرير نشرته صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية أمس الجمعة عن اتفاق سري مزعوم بين إيران وروسيا، مفاده أنه مقابل دعم موسكو لإحياء الاتفاق النووي، عرضت إيران مساعدة روسيا في تجنب العقوبات الغربية.

وقالت وكالة مهر الإيرانية إن المصدر الإيراني نفى هذا الادعاء، مضيفا أن “مزاعم مماثلة لا أساس لها فيما يتعلق بإيران وروسيا صدرت أكثر من مرة”.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لا توجد لديها مصالح أنانية في تفعيل الصفقة النووية مع إيران التي ستفتح أمام طهران الطريق إلى أسواق النفط العالمية.

المصدر: وكالة “مهر”