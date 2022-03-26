مبادرة لوقف إطلاق النار قدمها الحوثيون… ماذا تضمنت؟

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أكّد مسؤول سعودي رفيع المستوى السبت أنّ المتمردين الحوثيين في اليمن قدّموا مبادرة لوقف إطلاق النار تتضمن هدنة وفتح مطار صنعاء ومرفأ الحديدة، فيما يواصلون هجماتهم التي تستهدف منشآت لشركة أرامكو ومرافق بنية تحتية أخرى في المملكة أكبر مصدّر للنفط بالعالم.

ورفض الحوثيون منتصف آذار مبادرة طرحها مجلس التعاون الخليجي لتنظيم حوار للقوى المتحاربة في اليمن تعقد بين 29 آذار/ و7 نيسان في الرياض بسبب إجرائها “في دول العدوان” في إشارة للسعودية.

وقال المسؤول إنّ “الحوثيين طرحوا مبادرة عبر وسطاء تتضمن هدنة وفتح المطار صنعاء والميناء الحديدة ومشاورات يمنية يمنية”.

وأضاف أن المتمردين يواصلون هجماتهم لأنهم “يريدون ان يعلنوا المبادرة وكأنهم لا يزالون اقوياء”.