نيوزيلندا أول من تطفئ أنوارها إحياء لساعة الأرض

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أصبحت المعالم في نيوزيلندا الأولى،تطفئ أنوارها على سطح الأرض اليوم السبت.

وتشجع هذه الفعالية العالمية الدول على إطفاء أنوارها لمدة ساعة للفت الانتباه إلى قضية التغير المناخي.

وأطفأت معالم أوكلاند بما في ذلك برج سكاي تاور وجسر هاربر بريدج ومباني البرلمان في ولينجتون ، أنوارها في الساعة 08:30 مساء (07:30 بتوقيت غرينتش).

وفي وقت لاحق، سوف تقوم معالم أخرى عبر الكون بما في ذلك مبنى إمباير ستيت وبرج إيفل ودار أوبرا سيدني بإطفاء أنوارها في إشارة إلى التضامن وقالت الناطقة باسم سكاي سيتي، كلير ووكر، إن سكاي تاور، وهو أعلى بناء قائم في نصف الكرة الجنوبي، أطفأ أنواره "كرمز على التزامه" تجاه الكوكب.

وأضافت "ساعة الأرض هي مبادرة يمكننا جميعا دعمها بطريقتنا ،ونحن فخورون بأن سكاي تاور يمكنه قيادة الحملة في أوكلاند".

وعلى مدار سنوات، شهدت لحظة إطفاء الأنوار إظلام شوارع ومبان ومعالم ومدن كاملة.

وبدأت المبادرة في 2007 في أستراليا، وشاركت 192 دولة وإقليما في 2021.