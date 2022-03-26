هل من أثر لمتفجرات في موقع تحطم طائرة “بوينغ 737” الصينية؟

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قال تشنغ شي قائد فريق الإطفاء والإنقاذ بمنطقة قوانغشي ذاتية الحكم بالصين، إنه لم يتم العثور على أثر للمتفجرات في موقع تحطم طائرة “بوينغ 737” الصينية.

وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: “بشكل إجمالي استلم المختبر الفيزيائي الكيميائي، 66 عينة، وتم الانتهاء بالفعل من اختبار 41 عينة، ولم يتم العثور على مكونات المتفجرات التقليدية غير العضوية، وكذلك مكونات المتفجرات العضوية التقليدية في هذه العينات”.

في يوم 21 آذار الجاري، تحطمت في جنوب الصين، طائرة ركاب صينية من طراز “بوينغ 737” وعلى متنها 132 شخصا.

وذكرت الأنباء، أن طائرة ركاب تابعة لشركة “تشاينا ايسترن ايرلاينز” تحطمت في جنوب غرب الصين.

وسقطت الطائرة في منطقة ريفية بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي و “تسبب الحادث بحريق في الجبل”.