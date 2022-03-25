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باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت “غير مقبولة”

25
MARCH
2022
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تم استدعاء السفير الروسي لدى باريس الى وزارة الخارجية اليوم بعد نشره على حسابه على “تويتر” رسوما كاريكاتورية اعتبرت الديبلوماسية الفرنسية انها “غير مقبولة”.

وقالت الخارجية الفرنسية: “نجهد لإبقاء قناة حوار ضروري مع روسيا” لكن هذا “السلوك غير ملائم على الاطلاق”، في اشارة خصوصا إلى رسم كاريكاتوري يظهر الاوروبيين جاثمين أمام العم سام الذي يرمز الى الولايات المتحدة.

أمّا الرسم الثاني فيظهر أوروبا مريضة، مستلقية على سرير، ويحقنها جلّادان هما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواد مختلفة باسم “النازية الجديدة” و”الخوف من روسيا” و”كوفيد-19″.

وأكدت السفارة الروسية لوكالة” فرانس برس” أن “مسألة التغريدة المنشورة قد طُرحت، من بين مسائل أخرى” صباح اليوم. وأُزيلت التغريدة بعد نشرها الخميس.

واضافت السفارة الروسية “لفتنا انتباه زملائنا الفرنسيين بشأن الاستفزازات وأعمال التخريب ضد البعثات الديبلوماسية الروسية في فرنسا”.

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