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كبير المفاوضين الروس: سير المفاوضات مع كييف لا يبعث على التفاؤل

25
MARCH
2022
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أشار كبير المفاوضين الروس مع أوكرانيا إلى عدم إحراز أي تقدم يذكر في تنفيذ المطالب المبدئية المطروحة من موسكو.

وصرح رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي اليوم الجمعة بأنه "لا يشارك الوفد الأوكراني تفاؤله" عندما تعلن كييف عن إحراز تقدم ملموس في الحوار مع موسكو.

وأضاف: "ليس هناك أي تقدم حتى الآن بشأن النقاط المبدئية التي يصر عليها الجانب الروسي".

وقال: "نصر على إبرام اتفاقية متكاملة تقضي بإعلان أوكرانيا الحياد وتقديم ضمانات أمنية لها، بسلسلة نقاط ذات أهمية حيوية بالنسبة لروسيا".

وأوضح ميدينسكي أن المطالب الروسية تشمل نزع السلاح في أوكرانيا واجتثاث النازية فيها واعتراف كييف بأن القرم أرض روسية وباستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، بالإضافة إلى "سلسلة نقاط تفاوضية أخرى من غير المرجح إبرام اتفاق دون مناقشتها وأخذها في عين الاعتبار، حسب رأيي".

وأشار إلى أن الجانب الأوكراني يهتم بالدرجة الأولى بالحصول على ضمانات أمنية من قبل دول أخرى ردا على التزام كييف بعدم الانضمام إلى حلف الناتو، مقرا بأن هذا الموقف "مفهوم".

وحمل ميدينسكي الوفد الأوكراني المسؤولية عن محاولة إطالة أمد المفاوضات، مضيفا أن المفاوضين الأوكرانيين لا يستعجلون بسبب قناعتهم بأن "الوقت يعمل بمصلحتهم".

ولفت إلى أن الوفد الأوكراني يؤكد بصراحة أنه يحتاج إلى تنسيق القرارات المطروحة على أجندة الحوار مع "مراكز صنع قرار مختلفة"، وإجراء مشاورات مع "أطراف ثالثة".

وتابع: "نفهم أنهم للأسف (وهم لا يخفون ذلك) مقيدون في اتخاذ أي قرارات مستقلة، ولذلك لا يبعث واقع الوضع على التفاؤل".

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