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ما هي أكبر دول العالم باحتياطيات الذهب؟

25
MARCH
2022
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أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي لشهر آذار/ مارس الجاري، أن احتياطيات البنوك المركزية في العالم من الذهب بلغت 35536.8 طن.

ومقارنة بتقرير شهر كانون الثاني/ يناير الماضي فقد تراجعت احتياطيات البنوك المركزية حول العالم بواقع 34.5 طن، إذ كانت الاحتياطيات في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي عند 35571.3 طن من المعدن.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس، حيث تمتلك 8133.5 طن، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا (3359.1 طن)، ومن ثم إيطاليا (2451.8 طن)، وبعدها تأتي فرنسا (2436.4 طن)، ومن ثم روسيا (2298.5 طن).

أما عربيا، فتتصدر السعودية الدول العربية باحتياطيات الذهب، حيث تمتلك المملكة 323.1 طن من المعدن النفيس، يليها لبنان 286.8 طن، ومن ثم الجزائر 173.6 طن.

ويعد الذهب ملاذا أمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفي الأعوام الماضية شهدت أسعار المعدن النفيس ارتفاعا.

روسيا اليوم
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