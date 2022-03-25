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اليابان تفرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

25
MARCH
2022
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أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أن سلطات طوكيو فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد 25 مواطنا و 81 مؤسسة في روسيا.
 
وتضمنت القائمة الأبناء البالغين للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف وزوجته تاتيانا نافكا، ومدير عام شركة VEB الحكومية إيغور شوفالوف وأقاربه، وأليكسي مورداشوف المساهم الرئيسي في شركة "سيفر ستال"، وأقارب مدير عام شركة "روستيخ" سيرغي تشيميزيف، وسيرغي كيرينكو النائب الأول لرئيس إدارة الكرملين، ونيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، ونجل سيرغي إيفانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لحماية البيئة والبيئة والنقل، والشريك في ملكية بنك "روسيا" نيكولاي شامالوف وابنه كيريل، وغيرهم.
 
ومن بين الشركات التي فرضت عليها العقوبات، مصنع "مياس" للسيارات، ومصنع "فيمبل" لبناء السفن، ومصنع "أمور" لبناء السفن، وحوض بناء السفن في ياروسلافل، وحوض بناء السفن "كراسنوي سورموفو"، وحوض بناء السفن "زفيوزدوتشكا"، ومؤسسة بناء السفن "سيفيرنايا" في بطرسبورغ، ومؤسسة أنظمة الفضاء الروسية، ومؤسسة أبحاث الأنظمة فرط صوتية، ومصنع الإلكترونيات "بايكال إلكترونيكس"، وغيرها.
 
وبهذا الشكل باتت قائمة العقوبات اليابانية، تضم 101 شخصية و 130 مؤسسة من روسيا.
روسيا اليوم
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