جامايكا قد تسلم مشتبها به في تدبير عملية اغتيال رئيسها إلى الولايات المتحدة

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نقلت وكالة أسوشيتد برس عن بيان لمحام أن سلطات جامايكا، قد تسلم السيناتور الهايتي السابق جون جويل جوزيف، المشتبه بتورطه في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، إلى الولايات المتحدة.

وأفيد بأن السناتور السابق، الذي احتجز على أراضي الدولة الجزيرة في يناير، لن يطعن في القرار، فيما تم في أكتوبر من العام الماضي في جامايكا اعتقال الكولومبي ماريو أنطونيو بالاسيوس المستبه به في قتل مويس.

وعلى الرغم من طلب هايتي تسليمه، قررت السلطات الجامايكية ترحيله إلى كولومبيا، إلا أنه أثناء نقله في رحلة جوية في بنما، تم اعتقال بالاسيوس وإرساله إلى الولايات المتحدة.

وكان رئيس جامايكا قد أصيب بجروح قاتلة خلال هجوم على منزل رئيس الدولة في 7 يوليو 2021، كما أصيبت زوجته بأعيرة نارية.

وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات أن المجموعة الإجرامية تضم 26 مواطنا كولومبيا، تم اعتقال بعضهم، كما جرى القبض على أكثر من 40 شخصا على صلة بجريمة القتل.