اليونان تشتري أسلحة فرنسية بنحو 4 مليارات يورو

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وقعت اليونان اتفاقيات بنحو 4 مليارات يورو لشراء 3 سفن حربية و6 طائرات "رافال" مقاتلة إضافية من فرنسا، حيث تعزز أثينا قواتها المسلحة بسبب التوتر مع الجارة تركيا.

وحضر وزيرا دفاع اليونان نيكوس بانايوتوبولوس، وفرنسا فلورنس بارلي مراسم التوقيع عشية اليوم الوطني لليونان، على متن سفينة حربية عمرها 112 عاما تحولت إلى متحف عائم.

وقالت بارلي "بالتضامن نتعامل مع التحديات التي تواجه بلادنا ومصالحنا. هذا يعكس أيضا رغبتنا للشراكة مع الصناعة على المدى الطويل".

ومن المقرر أن ترسل السفن الحربية الثلاث بحلول 2026، كما تضمن الاتفاق خيارا لشراء سفينة حربية رابعة في موعد لاحق.

وأضيفت طائرات "رافال" الست إلى أمر سابق بشراء 18 طائرة رافال تضمنت طائرات كانت في الخدمة السابقة للقوات الجوية الفرنسية.

دعمت فرنسا مواقف أثينا خلال مواجهة بحرية متوترة في 2020 مع تركيا بسبب حقوق استكشاف النفط والغاز في شرق المتوسط. وفي باريس العام الماضي، وقع قادة اليونان وفرنسا اتفاقا للمساعدة الأمنية سيتضمن تعاونا أوثق بين قوات البلدين.