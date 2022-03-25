أغرب شكوى "طارئة" للشرطة: النجدة.. وجبتي ناقصة

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تلقى مركز شرطة في ولاية أوهايو الأميركية اتصالا هاتفيا على خط الحالات الطارئة، من سيدة أبدت استياءها من وجبة وصلتها من مطعم دجاج "كنتاكي".

وكشفت شرطة أوهايو عن تلقيها اتصالا على رقم الطوارئ 911، من سيدة "كانت غاضبة للغاية"، وتقدمت بشكوى بأنها تلقت وجبة دجاج "كنتاكي" تحتوي 4 قطع، بينما دفعت ثمن الوجبة التي تضم 8 قطع.

ووفق الشرطي الذي تلقى المكالمة، فقد بدت السيدة غاضبة وهي تقول: "حصلت على 4 قطع فقط. أريد باقي الدجاج".

ورغم تأكيد الشرطي للسيدة بأن مشكلتها ليست مصنفة على أنها حالة طارئة، وبأن عليها رفع شكوى مدنية، فإن السيدة التي لم يكشف عن اسمها أصرت على طلبها بإرسال عنصر شرطة لمنزلها للتحقق.

واستجابة لطلب السيدة، أرسل مركز الشرطة فردا للاستماع لشكوى السيدة، لكنه أخبرها أن القضية ليست طارئة، وأن عليها التقدم بشكوى للمنازعات المدنية.

وعلى إثر الواقعة، أصدرت شرطة أوهايو بيانا طلبت فيه من المواطنين الامتناع عن الاتصال بأرقام الطوارئ إلا في الحالات التي تقتضي تدخل الشرطة، وفقما نقلت وكالة أنباء "يونايتد برس إنترناشونال" الأميركية.