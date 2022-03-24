البيت الابيض: سنستقبل ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا

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ستستقبل الولايات المتحدة ما يصل إلى 100 ألف لاجئ فروا من اوكرانيا، وتقدم مليار دولار بشكل مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من جراء الحرب، على ما أعلن البيت الأبيض الخميس.



وأكد البيت الأبيض في بيان أن الولايات المتحدة تعلن عن خطط لاستقبال ما يصل إلى 100 ألف أوكراني وسواهم ممن فروا من العدوان الروسي من خلال مجموعة كاملة من المسارات القانونية، ومن بينها البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين، وذلك في وقت يحضر الرئيس جو بايدن اجتماعات قمة في بروكسل تتناول الحرب.



وأضاف أن المليار دولار (910 مليون يورو) من المساعدات الإضافية ستوفر الطعام والملجأ والمياه النظيفة واللوازم الطبية وغير ذلك من أشكال المساعدة".